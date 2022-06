Canal FlaTV, no YouTube, foi hackeado, mas Flamengo recuperou a conta - Reprodução

Publicado 27/06/2022 13:09

A FlaTV, canal do Flamengo no YouTube, apresentou alguns conteúdos diferentes na manhã desta segunda-feira (27) e causou surpresa entre os torcedores. De acordo com o diretor de comunicações do clube, Bernardo Oliveira, a situação já está sendo normalizada.

O conteúdo do Rubro-Negro deu lugar a uma live de bitcoin do empresário e executivo de negócios norte-americano Michael J. Saylor. O agente financeiro é cofundador e líder da MicroStrategy, uma empresa que fornece inteligência de negócio.



A live exibida no canal teve mais de 70 mil usuários assistindo ao conteúdo. Ainda não se sabe a origem do hacker, que apagou cerca de um mês de vídeos feito pela FlaTV.



Ao LANCE!, o diretor de comunicações do Flamengo esclareceu a situação:



"Foi hackeado (o canal), mas graças a Deus já recuperamos tudo. Estamos em contato com o YouTube para entender o que aconteceu, até porque eles têm que dar uma explicação. Estamos repondo os vídeos que foram apagados. Mas a situação foi normalizada", afirmou.



No curto período em que o canal foi invadido, mais de 300 vídeos foram deletados. O clube não terá nenhuma perda financeira. Todos os conteúdos voltaram para o canal.



A FlaTV é o principal canal audiovisual do Flamengo nas redes sociais, a plataforma conta com 6,5 milhões de inscritos. O canal exibe conteúdos exclusivos do Rubro-Negro, como entrevistas, reportagens especiais, treinos, viagens e os bastidores dos jogos do time.