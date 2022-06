Torcida do Flamengo no confronto com o América-MG - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 27/06/2022 15:11

Rio - O Maracanã terá casa cheia no duelo entre Flamengo e Atlético-MG, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Faltando 16 dias para o confronto decisivo, os flamenguistas prometem transformar o Maracanã em um "inferno", assim como citado por Gabigol. Até o começo da tarde desta segunda-feira (27), cerca de 52 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida.

Para o duelo, torcedores não-sócios por valores entre R$ 40 (meia-entrada dos Setores Norte e Sul) e R$ 500 (inteira do Setor Maracanã Mais). Já os sócios do Rubro-Negro poderão adquirir suas entradas por R$ 20 (plano Nação Diamante nos Setores Norte e Sul) e R$ 266,25 (plano Nação Bronze no Setor Maracanã Mais).

Confira os valores dos ingressos para o duelo entre Flamengo e Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil:

Setor Norte - FLAMENGO

- Nação Diamante R$20,00

- Nação Platina R$28,00

- Nação Ouro R$28,00

- Nação Prata R$32,00

- Nação Bronze / Planos antigos* R$40,00

- Público Geral:R$80,00 (meia R$40,00)



Setor Sul - FLAMENGO

- Nação Diamante R$20,00

- Nação Platina R$28,00

- Nação Ouro R$28,00

- Nação Prata R$32,00

- Nação Bronze / Planos antigos* R$40,00

- Público Geral:R$80,00 (meia R$40,00)



Setor Leste Superior - FLAMENGO

- Nação Diamante R$30,00

- Nação Platina R$42,00

- Nação Ouro R$42,00

- Nação Prata R$48,00

- Nação Bronze / Planos antigos* R$54,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)



Setor Leste Inferior - FLAMENGO

- Nação Diamante R$35,00

- Nação Platina R$49,00

- Nação Ouro R$49,00

- Nação Prata R$56,00

- Nação Bronze / Planos antigos* R$63,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)



Setor Oeste - FLAMENGO

- Nação Diamante R$35,00

- Nação Platina R$49,00

- Nação Ouro R$49,00

- Nação Prata R$56,00

- Nação Bronze / Planos antigos* R$63,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)



Maracanã Mais - FLAMENGO

- Nação Diamante R$181,25

- Nação Platina R$223,75

- Nação Ouro R$223,75

- Nação Prata R$245,00

- Nação Bronze / Planos antigos* R$266,25

- Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50)





*Valores promocionais para o Nação Bronze e planos antigos para vendas de ingressos até 30/06.