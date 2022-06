Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/06/2022 12:40

Vitinho, lateral do Cercle Brugge Divulgação/Cercle Brugge Rio - Em busca de um lateral direito no mercado, o Flamengo estuda a contratação de Vitinho, ex-Cruzeiro e que atualmente defende o Cercle Brugge, da Bélgica. O nome do jogador já foi aprovado pelo técnico Dorival Júnior. As informações são do site "Torcedores.com".

Segundo o portal, o principal alvo do Flamengo para a posição segue sendo Gonzalo Montiel, do Sevilla-ESP. No entanto, como a contratação teria um alto custo, a diretoria rubro-negro pode voltar a mirar Vitinho, que acredita ter "encerrado seu ciclo" na Bélgica e vê com bons olhos um retorno ao Brasil. O ex-cruzeirense, inclusive, foi apontado como alvo do Rubro-Negro no início da temporada, mas preterido pelo então técnico Paulo Sousa.

Caso decida avançar por Vitinho, o Flamengo pretende tentar um empréstimo com opção de compra ao fim do contrato. A ideia é não ter grandes gastos com a posição para poder investir em outros setores.