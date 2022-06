Diego Alves - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Diego AlvesMarcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 28/06/2022 14:39

Rio - O Flamengo voltou a realizar testes de Covid-19 nesta terça-feira nos jogadores que tiveram resultado positivo na última segunda e acabaram cortados do jogo contra o Tolima, pela Libertadores, na Colômbia. No entanto, os exames apontaram o mesmo resultado. As informações são do site "GE".

Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Willian Arão, Matheus França, Daniel Cabral e Kauã foram diagnosticados com a doença. Caso algum deles tivesse negativado, o clube avaliaria a viagem para se juntar à delegação na Colômbia. Já Rodrigo Caio, que não viajou por conta de uma tendinite no joelho esquerdo, teve resultado negativo.

Todos os jogadores do Flamengo que tiveram resultado positivo estão assintomáticos. Portanto, o clube carioca pretende realizar testes diariamente para que os atletas sejam reintegrados assim que tiverem resultado negativo.

O Flamengo já enviou todos os testes de Covid realizados nesta semana à Conmebol. Portanto, o Rubro-Negro não corre risco de ter sua lista de desfalques aumentada por conta da doença.