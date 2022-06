Torcida do Flamengo - Paula Reis/Flamengo

Torcida do FlamengoPaula Reis/Flamengo

Publicado 28/06/2022 15:18

Rio - Os torcedores do Flamengo esgotaram os ingressos para o jogo diante do Santos, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (2), às 19h, na Vila Belmiro. Pelas redes sociais, o clube confirmou que não há mais ingressos para a partida. Ao todo, foram disponibilizados 419 bilhetes para os rubro-negros e, com a alta procura, acabaram com apenas um dia de vendas.

Os ingressos destinados aos torcedores do Flamengo para a partida contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, estão esgotados. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 28, 2022

Apesar de ocupar o meio da tabela, na 9ª posição, os torcedores do Flamengo mantém boa média de público nos jogos. Em todas as partidas como visitante, os ingressos voltados aos rubro-negros foram esgotados e, por isso, o clube é detentor de um dos maiores torcidas presentes desta edição do Brasileirão.