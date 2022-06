Arturo Vidal - Divulgação / Inter de Milão

Publicado 28/06/2022 18:50

Rio - Ventilado como possível reforço do Flamengo, o meia chileno Arturo Vidal está perto de definir o seu futuro. De acordo com o site ‘Sportitalia’, o jogador e a Inter de Milão finalizaram o acordo de rescisão. O clube italiano irá pagar cerca de quatro milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões) para liberar o jogador de cumprir seu vínculo até o meio do ano que vem.

No clube de Milão desde 2020, Vidal não conseguiu desempenhar o futebol esperado pela Inter. Além do Flamengo, o chileno também interessa ao Boca Juniors, da Argentina, e também a clubes do futebol dos Estados Unidos.

Com passagem importante por grandes equipes do futebol europeu como Juventus, Barcelona e Bayern, Vidal já deixou claro em algumas oportunidades que deseja acertar com o Flamengo para o segundo semestre.