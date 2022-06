Dorival Júnior comanda treino do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/06/2022 16:21

Rio - O Flamengo visita o Tolima (COL) pelas oitavas da Libertadores com transmissão da ESPN e da plataforma Star+. A partida será exibida a partir das 21h30 com narração de Paulo Andrade e comentários de Leonardo Bertozzi, Paulo Calçade e Carlos Eugênio Simon.



Cria do Flamengo e comentarista dos canais de esporte da Disney, Zinho falou ao LANCE! sobre o momento do clube. Para o tetracampeão mundial, a distância da equipe para os primeiros colocados no Brasileirão faz com que o clube precise apostas suas fichas na Copa do Brasil e no torneio mais importante das Américas.



- Campeonato de pontos corridos as equipes não sustentam essa liderança. O problema é que o líder hoje é o Palmeiras, que é um time sólido, é um time que a gente conhece né? O trabalho do Abel, o elenco que tem pra suportar todas as competições. Outras equipes que estão ali chegando vão ter problema com o elenco: contusão, muitos jogos... Então o Flamengo pode chegar. Para o título não vou falar que é impossível, mas fica difícil. Mas já aconteceu. Mas sem dúvida as chances são maiores nas copas (do Brasil e Libertadores) - disse.

Zinho ainda analisou as chances do Flamengo diante do Tolima, fora de casa, nesta quarta. O clube tem diversos desfalques por causa da Covid-19. O jogo de volta acontece no dia 6 de julho, no Maracanã.



- Flamengo tem chance. Claro, depende desse primeiro jogo, com tantos problemas é um confronto difícil lá na Colômbia, mas trazendo um resultado razoável, no mínimo empate, dá pra decidir no Maracanã. Então as melhores chances do Flamengo de ganhar título estão nas copas - analisou.



Zinho falou ainda de João Gomes, que vem sendo bem avaliado pela torcida do Flamengo. O cria do Rubro-Negro falou como enxerga o desenvolvimento do atleta.



- Há algum tempo pra mim ele é o destaque ali entre os volantes. Com oscilação e a cobrança em cima do Arão, os problemas físicos do Thiago Maia também e com a decisão de não comprar o Andreas Pereira. O Diego já é um cara mais experiente, perdeu o espaço naturalmente. Então pra mim hoje o João Gomes é o cara ali - disse.



- É um garoto buscando o seu espaço, que está sendo moldado, lapidado, mas já está no nível de ser titular do time. Claro, está sendo educado no posicionamento e só o tempo vai dando a experiência pra ele. Mas pra mim é uma grande revelação e que ganhou a posição titular pelo bom trabalho que vem fazendo. Vai fazer falta no jogo de hoje na Libertadores - completou.