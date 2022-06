Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Marcos BrazGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/06/2022 13:33

Yan Couto Divulgação

Rio - Insatisfeito no Manchester City, o lateral-direito Yan Couto pode retornar ao Brasil. De acordo com o site "Torcedores.com", o jogador é um dos alvos do Flamengo na próxima janela de transferências. O nome agrada ao técnico Dorival Júnior.