Comentarista critica titularidade de medalhão do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/06/2022 17:00

Rio - A preferência de Dorival Júnior pelo retorno de Diego Ribas ao time titular do Flamengo nesta quarta-feira (29), contra o Tolima, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, gerou repercussão negativa. Durante o programa "ESPN F90", o comentarista Felippe Facincani criticou a possibilidade do meio-campista, de 37 anos, iniciar a partida pelo torneio sul-americano.

"Não vejo a menor explicação para a entrada do Diego. Ele vai pegar a bola, colocar embaixo da barriga e ficar rodando, porque é só isso que ele faz hoje. O Diego não arma, não desarma, não compõe, não cria e não chuta. Se tem um jogador que não possui condições de titularidade, é o Diego. Não dá. Para mim, a época dele no Flamengo já passou há muito tempo", disparou o comentarista Facincani no 'ESPN F90'.

Diego Ribas chegou ao Flamengo em 2016 como um dos principais reforços nos últimos anos. Com a camisa 10 do Rubro-negro, o meio-campista soma mais de 250 jogos.