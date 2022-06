Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/06/2022 20:27

O Flamengo está escalado para pegar o Tolima, na Colômbia, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Com nove desfalques, o técnico Dorival Junior, que não ficará na beira do gramado por conta de uma suspensão nos tempos de Ceará, optou por DIego Ribas no meio de campo, confirmando a informação publicada pelo Jornal O Dia na última terça-feira.

Na zaga, Dorival decidiu retornar com David Luiz na vaga de Rodrigo Caio. Na lateral esquerda, ele sacou Ayrton Lucas e colocou Filipe Luís novamente. Com isso, o Flamengo vai a campo com Santos, Rodinei, Leo Pereira, David Luiz e Filipe Luís; Andreas, Thiago Maia, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.