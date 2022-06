Andreas Pereira - Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/06/2022 15:38

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Tolima, na Colômbia, na última quarta-feira, pela Libertadores, Andreas Pereira foi elogiado pelo VP geral e jurídico do Rubro-negro, Rodrigo Dunshee, nas redes sociais. Após a partida, o dirigente exaltou o compromisso do meia, de 26 anos, no clube carioca, onde atuou por empréstimo até esta quinta-feira (30).



"Independente de qualquer coisa, é importante registrar a determinação, o caráter e a dignidade do Andreas. Entregou até o eventual último minuto sua maior dedicação e compromisso com o clube e a torcida. Um cara que jamais esmoreceu, de forte personalidade, cabra macho, sim, senhor", disse Rodrigo Dunshee.

Apesar de ter prazo para retornar ao Manchester United, Andreas Pereira ainda segue com futuro indefinido. O meia pertence ao clube inglês, mas interessa ao Fulham, também da Inglaterra. O jogador vive seus últimos momentos com a delegação rubro-negra, e desembarca em São Paulo, na noite desta quinta-feira.