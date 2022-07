Agustín Martegani está na mira do Flamengo - Divulgação/San Lorenzo

Publicado 30/06/2022 18:02

Rio - Com a eminente saída de Andreas Pereira, o Flamengo começa a agir no mercado para ir em busca de um novo meio-campista. Nas últimas semanas, um dos nomes especulados no Rubro-Negro foi o de Agustín Martegani, do San Lorenzo, da Argentina. Porém, o estafe do jogador de 22 anos negou que tenha chegado alguma oferta do clube. A informação é da jornalista Raisa Simplício, do "GOAL".

Vale lembrar que nos últimos dias, alguns veículos argentinos noticiaram que o Flamengo havia feito uma proposta de cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20.9 milhões, na cotação atual), para contratar o jogador. No entanto, o empresário do meio-campista disse que a única proposta que recebeu foi de um clube do futebol italiano.

Com a saída de Andreas Pereira, o Flamengo contará apenas com quatro volante em seu elenco: Thiago Maia, João Gomes, Willian Arão e Diego Ribas, que está fora dos planos da diretoria para a próxima temporada.

Aos 22 anos, Agustín Martegani é considerado uma das joias da equipe do San Lorenzo. Na atual temporada, o meio-campista esteve em campo em 18 oportunidades, marcando três gols e dando três assistências para seus companheiros. O jogador tem uma média de 70 minutos em campo por partida.