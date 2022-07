Prefeito do Rio confirma reunião com Flamengo sobre estádio - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou que vai se reunir com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, "nos próximos dias", sobre a possibilidade da construção de um estádio. A informação foi divulgada em uma transmissão ao vivo em sua rede social nesta quinta-feira (30). Além disso, Paes afirmou que descobriu sobre projeto pela imprensa, e que o Parque Olímpico, apontado como opção pelo Rubro-negro, é privado.

"Tem muita gente aqui, um monte de flamenguista. Um grande abraço a todos os flamenguistas. Essa história do estádio do Flamengo, o que eu sei é o que eu li no jornal, falando sobre Parque Olímpico. Eu vou estar com o presidente Landim [do Flamengo] nos próximos dias e vou entender o que é", declarou Eduardo Paes.

"Por mim, acho ótimo o Flamengo ter um estádio no Rio e autorizo o que for preciso para isso. A única coisa que eu disse é que o Parque Olímpico não é da prefeitura, ele é privado. Se o Flamengo comprar a área, certamente é um espaço bem legal para fazer o estádio. Só para esclarecer isso", completou.

O Flamengo voltou a planejar o projeto de um estádio próprio após recente briga judicial pelo Maracanã. O Rubro-negro e o Fluminense têm uma concessão provisória do estádio. Os dois clubes são responsáveis por comercializar patrocínio e camarotes, além de se responsabilizarem pela manutenção e outorga para o governo do Estado.