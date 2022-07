Terreno onde funcionava o parque temático 'Terra Encantada' se torna segunda opção - Foto: Reprodução

Terreno onde funcionava o parque temático 'Terra Encantada' se torna segunda opçãoFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2022 12:18

Rio - Firme na ideia de construir um estádio próprio, o Flamengo estuda opções de terreno. O Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, principal desejo do clube, pode se tornar inviável. A segunda opção é o local onde funcionava o parque temático 'Terra Encantada', também na Zona Oeste do Rio e, que pertence a uma empresa do ramo imobiliário. As informações são do "GE".

O Flamengo buscou uma segunda opção porque prevê possível dificuldade em comprar o terreno do Parque Olímpico. O local não pertence apenas ao Estado, pelo contrário, os donos dividem entre Prefeitura do Rio, Governo Federal e Consórcio formado por três construtoras: Odebrecht, Andrade Gutierrez e Carvalho Hosken. Por isso, o clube analisa o "plano B", também na Barra da Tijuca.

O "plano B" não entra em pauta pela primeira vez. Antes da gestão do presidente Rodolfo Landim, o local já foi pensado para a construção do estádio próprio do clube, mas acabou não indo à frente por conta do alto valor. Além disso, não atenderia a um desejo do Rubro-Negro em ter uma praça esportiva com capacidade igual ou semelhante à do Maracanã.

Mas, devido aos obstáculos complexos a serem superados em relação ao Parque Olímpico, o Flamengo analisa o local mais viável. Dessa maneira, o presidente rubro-negro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, irão se reunir neste final de semana para discutir as opções de terrenos sugeridas para a construção do estádio.