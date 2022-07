Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Em busca de um reforço para o meio-campo, o Flamengo voltou a demonstrar interesse no volante Wendel, de 24 anos. Ex-jogador do Fluminense, o brasileiro atua no Zenit, da Rússia. A negociação não será simples, porque o jovem tem mercado no futebol europeu, mas a proximidade da família pode pesar em favor do clube carioca. As informações são do portal "globoesporte.com".

A primeira vez que o Flamengo ventilou a contratação de Wendel foi em 2019. Na ocasião, a pedido de Jorge Jesus que havia trabalhado com o jovem no Sporting. No entanto, a negociação acabou não evoluindo e o Rubro-Negro não contratou o ex-jogador do Fluminense, que deixou o clube português rumo ao Zenit.

Apesar da guerra envolvendo Ucrânia e Rússia, o futebol russo não foi paralisado. Wendel terminou em alta a temporada e tem sondagens de clubes de ligas mais importantes do futebol europeu. O jogador chegou a ser ventilado no Newcastle, da Inglaterra.

Revelado pelo Fluminense, Wendel disputou apenas a temporada de 2017 como profissional pelo clube carioca. No mesmo ano foi negociado com o Sporting, de Portugal. Após oscilar no começo, o jovem se destacou e foi transferido para o Zenit em 2020.