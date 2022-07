Andreas Pereira - Gilvan de Souza / Flamengo

Andreas PereiraGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/07/2022 12:06

Rio - O Flamengo utilizou suas redes sociais para oficializar a saída do meia Andreas Pereira. Após um ano de empréstimo pelo Manchester United, o jogador, de 26 anos, irá retornar ao clube inglês. O Rubro-Negro teve a prioridade na compra do atleta, mas preferiu não exercê-la.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa o encerramento de contrato com o atleta Andreas Pereira no último dia 30 e agradece o profissionalismo durante todo o período em que vestiu o Manto Sagrado. Desejamos sucesso na sequência da carreira", divulgou o Flamengo em nota oficial.

Andreas Pereira iniciou muito bem a sua passagem pelo Flamengo com direito a um belíssimo gol de falta contra o Juventude que quebrou um jejum de três anos que o Rubro-Negro não marcava desta maneira. Porém, a falha decisiva no gol do título do Palmeiras na final da Libertadores acabou marcando a sua trajetória no clube carioca.

Na reta final, Andreas Pereira voltou a recuperar o bom futebol e foi importante ao marcar em em vitórias do Flamengo como no clássico contra o Fluminense, pelo Brasileiro, e na sua última partida contra o Tolima, da Colômbia, pelas oitavas de final da Libertadores. Ao todo, o meia disputou 55 partidas, marcando oito gols e dando três assistências. Ele encerrou sua passagem pelo Flamengo sem conquistar nenhum título.