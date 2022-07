Matheus França e Fabrício Bruno - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - Em fase final de preparação para o duelo com o Santos, neste sábado (02), o Flamengo refez os testes de Covid-19 nos jogadores que haviam obtido resultado positivo, e contou com duas surpresas: Matheus França e Fabrício Bruno testaram negativo, e em tese poderiam entrar em campo no confronto com o Peixe. No entanto, caso isto aconteça, o Flamengo poderá ser punido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Isto porque, caso estes jogadores sejam relacionados para a partida, o clube estaria infringindo o guia médico da CBF, que diz que "O período obrigatório de isolamento respiratório nos indivíduos com teste positivo para o diagnóstico de Covid-19 é de 10 dias a contar da data da coleta". Ou seja, como Matheus França e Fabrício Bruno testaram positivo no dia 27 de junho, o isolamento previsto no guia da entidade seria até a próxima quarta-feira (06).

Além disso, o guia médico prevê que o departamento médico do clube pode realizar novos testes em seus atletas a partir do sétimo dia após o resultado positivo. No caso da dupla do Flamengo, o sétimo dia seria apenas no domingo (03), um dia após a partida. Sendo assim, os jogadores não podem ser relacionados com o teste negativo em exames feitos antes do sétimo dia após o positivo.

Confira o que diz o guia médico da Confederação Brasileira de Futebol:

"O período obrigatório de isolamento respiratório nos indivíduos com teste positivo para o diagnóstico de Covid-19 é de 10 dias a contar da data da coleta (D1). O departamento médico terá a prerrogativa, às expensas do clube, de realizar o teste pesquisa de antígenos ou teste RT-PCR a partir do sétimo dia (D7), se o indivíduo estiver sem sintomas respiratórios, afebril e sem uso de medicamentos nas últimas 24 horas".



"O clube poderá enviar recurso aos e-mails específicos para cada série ou divisão com os resultados dos testes e atestado médico individual. Para a liberação do atleta, é obrigatório o envio do inquérito epidemiológico e do teste diagnóstico negativo a partir do sétimo dia (D7). Em caso de deferimento do recurso, a liberação ocorrerá na data da coleta do exame negativo (D7)".

Flamengo e Santos se enfrentarão neste sábado (02), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.