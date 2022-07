Wendel - Divulgação/Zenit

WendelDivulgação/Zenit

Publicado 02/07/2022 12:59

Rio - Principal alvo do Flamengo para substituir Andreas Pereira, Wendel já deu sinal verde para fechar com o Rubro-Negro. De acordo com o portal "Goal", o atleta comunicou seu estafe que deseja aceitar a proposta para defender o time do Gávea.

Agora, o Flamengo precisa se acertar com o Zenit-RUS. Os russos não pretendem abrir mão de Wendel e devem dificultar a negociação. A ideia do Rubro-Negro é utilizar a cláusula da Fifa que permite aos atletas que jogam na Rússia suspenderem unilateral seus contratos até junho de 2023. O clube entende que, se não investiu na compra de Andreas, não teria motivo para gastar altos valores com outro jogador neste momento.

Wendel tem contrato com o Zenit até junho de 2025. No dia 9, o volante tem jogo importante pelo clube, que abre a temporada em busca do inédito título da Copa da Rússia.