Pedro - Gilvan de Souza/Flamengo

PedroGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/07/2022 20:54

Mesmo começando com uma equipe quase toda reserva (apenas Santos e Everton Ribeiro foram mantidos), o Flamengo conseguiu uma importante vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Santos na Vila Belmiro, por 2 a 1, pela 15ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Pedro e Gabigol. Vinicius Zanocelo descontou para o Peixe.

O Flamengo começou melhor e controlou o jogo mesmo jogando na Vila Belmiro. O Santos deu muito espaço para o Rubro-Negro trocar passes e avançar principalmente pelos lados. Foi assim que saiu o primeiro gol, aos 18 minutos. Everton Ribeiro recebeu de Marinho na linha de fundo e cruzou para Pedro pegar de voleio.

E o camisa 21 rubro-negro perdeu a chance de fazer o segundo, aos 24, em cabeceio livre na área. O Flamengo teve mais uma chance construída pela direita, aos 30. A defesa do Santos afastou mal, Victor Hugo pegou o rebote sem marcação na entrada da área, mas chutou para fora. O Peixe teve muita dificuldade para atacar. O time levou perigo duas vezes com Lucas Braga, aos 38 e aos 41, em chutes que o goleiro Santos espalmou.

No segundo tempo, o Flamengo continuou melhor, com mais de posse de bola e tomando conta do jogo. Victor Hugo, jovem de 18 anos e destaque do Sub-20, mostrou versatilidade atuando de volante, já que é um meia-atacante. Inclusive, o garoto quebrou a teoria de que Diego tem que ser escalado porque “não tem volantes disponíveis”. O menino foi muito bem na função.

Apesar de o Flmengo ter ido melhor no segundo tempo, o Santos deu um susto no time carioca. Aos 20 minutos, Vinícius Zanocelo bateu a falta com força, e o goleiro Santos aceitou, tomando um frango.

O Peixe, depois do empate, começou a gostar da partida, mas a lei do ex entrou em campo na Vila Belmiro. Gabigol, que havia acabado de entrar no jogo, botou o Flamengo novamente na frente. Arrascaeta abriu o jogo para Pedro, que invadiu a área e chutou. João Paulo fez boa defesa, mas a bola sobrou para Gabigol, que não perdoou e saiu comemorando com a mão no ouvido, debochando, após ser muito xingado por santistas presentes no estádio.

Depois do segundo gol, o time rubro-negro recuou, chamando o Peixe para o seu campo. E, aos 34, o Santos quase empatou novamente. Camacho recuperou a bola para o Santos no campo de ataque e tocou para Bruno Oliveira, que tentou passe para Marcos Leonardo dentro da área, e o camisa 9 chuta para longe do gol.

Após isso, o Santos demonstrou cansaço e parou de ameaçar a meta do Flamengo. O Rubro-Negro, visivelmendte exausto, por conta da semana cansativa, com jogo complicado contra o Tolima e viagens longas, segurou o resultado e conseguiu uma importante vitória.

Com o triunfo contra o Santos, o Flamengo está, momentaneamente, na sétima colocação na tabela do Brasileirão, com 21 pontos. Agora, o time de Dorival Junior vira a chave novamente e volta a focar na Libertadores. Na quarta-feira, o duelo é com o Tolima, no Maracanã, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores