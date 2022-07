Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 03/07/2022 17:12

Rio - Primeiro a noticiar o acerto do Flamengo com o chileno Arturo Vidal, Benjamin Back afirmou que o Flamengo ainda fará mais duas contratações. Em live no canal "Pilhado", o apresentador do SBT disse que o Rubro-Negro seguirá forte no mercado.

“O Flamengo estava demorando pois tinha um problema a resolver com o Banco Central. Isso aí atrapalhou as contratações. o Flamengo estava resolvendo o problema. Depois que foi resolvido, você vê que o Flamengo foi as compras. Ele acertou com o Cebolinha e depois do jogo da Colômbia, o Flamengo ficou aqui em São Paulo e nestes três dias acertaram com o Vidal. Então, talvez, poderia ter sido acertada antes, mas não foi por causa deste problema com o Banco Central”, disse Benja.

“E vem mais dois jogadores aí também, mas eu não especulo tipo nome A, B ou C, pois eu não sei. O que eu sei é que vem mais um atleta do meio-campo e mais um atacante. Os dois atuando fora do Brasil. Como tem uma lista com primeira e segunda opção eu também não posso cravar se é brasileiro ou gringo, pois depende do que vai conseguir na primeira ou segunda, mas vem. Pode anotar, pode ir atrás que vem mais dois jogadores”, completou.