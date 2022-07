Marinho em ação pelo Flamengo neste sábado (2) - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/07/2022 11:27

Rio - Após se destacar na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Santos, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, Marinho celebrou o resultado positivo para a equipe rubro-negra e não escondeu a gratidão que tem pelo time paulista, seu ex-clube.

"É um jogo especial, né? Por tudo o que eu vivi aqui. O Santos é um clube que eu tenho muito carinho e uma admiração muito grande, porque o Santos me levou a um patamar alto e estou no Flamengo hoje por tudo o que eu vivi aqui. Foram muitas coisas legais. Sou muito grato ao Santos pelo o que ele fez na minha vida", declarou, antes de concluir:

"Continuo admirando, sendo torcedor santista quando não joga contra a gente. É uma honra poder voltar aqui vestindo a camisa do Flamengo que é muito pesada. Felicidade muito grande", finalizou Marinho.

Após a chegada do treinador Dorival Júnior ao Flamengo, Marinho começou a ter mais sequência de jogos. Neste sábado, substituiu Lázaro após sentir câimbras aos 22 minutos do segundo tempo e incomodou o lado direito defensivo do Santos. O atacante foi peça importante também na partida do sábado anterior (25) em que quebrou seu jejum de gols na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG pelo Brasileirão.