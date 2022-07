Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/07/2022 09:00

Rio - Rio - Após acertar a contratação de Everton Cebolinha e Arturo Vidal, o Flamengo continua buscando mais reforços para fortalecer o elenco para o segundo semestre. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca deseja a contratação do volante Walace, da Udinese, da Itália.

Walace Divulgação / Udinese

O jogador, de 27 anos, já teria manifestado o interesse de defender o clube carioca. Revelado no Grêmio, Walace se transferiu para o Hamburgo, da Alemanha, em 2016. Ele atuou no futebol alemão até 2019, quando acertou com o clube italiano.

Na última temporada, Walace entrou em campo em 38 jogos e fez um gol. Apesar do interesse no jogador da Udinese, o Rubro-Negro segue negociando com Wendel, ex-jogador do Fluminense, que defende o Zenit, da Rússia.