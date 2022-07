Everton Cebolinha treina com time principal do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/07/2022 20:29

Rio - Iniciando sua segunda semana de treinos no Ninho do Urubu, Everton Cebolinha teve, nesta tarde, a companhia dos demais jogadores do Flamengo. O atacante realizou apenas parte física do trabalho com o grupo, que se prepara, sob o comando de Dorival Júnior, para o jogo da Libertadores desta quarta, contra o Tolima.



Anunciado pelo Flamengo em junho, Cebolinha só poderá estrear no clube a partir de 18 de julho, data de abertura da janela de transferências. A primeira partida do atacante, portanto, deve ser no dia 20, contra o Juventude, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão.



Após a temporada pelo Benfica (POR), Everton manteve uma rotina de exercícios nas férias e apresentou-se ao Flamengo em boas condições. Em breve, o atacante de 26 anos começará a participar de forma mais ativa das atividades com o grupo, para ganhar entrosamento com os companheiros e com o esquema de Dorival.