Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 04/07/2022 14:30

Rio - O anúncio de Gabriel Jesus no Arsenal, da Inglaterra, não animou Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta segunda-feira (4). O apresentador ironizou a contratação do atacante no clube inglês e comparou o desempenho do jogador com Gabigol, do Flamengo. Na ocasião, o ex-jogador cobrou a convocação do atleta rubro-negro, para a Copa do Mundo, no Catar.

Gabriel Jesus e Gabigol em ação pela Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

"Eu vi aí que o Gabriel Jesus foi para o Arsenal. Time pequeno! A Portuguesa Santista é maior do que o Arsenal. O Arsenal ganhou o que nos últimos cinco anos?!", questionou Neto no 'Os Donos da Bola'.



"Vocês acham que o Gabriel Jesus merece ir para a Copa do Mundo ou o Gabigol? 'Ah, mas o Gabigol é mascarado', mas quem é bom de bola? Quem joga muito? Falam que ele não jogou nada na Inter e no Benfica, mas e no Santos? E no Flamengo? Olha o que ele ganhou no Flamengo", completou.