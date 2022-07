Nanda Marques, musa do Flamengo - Divulgação

Publicado 04/07/2022 13:51

Rio - Nanda Marques, musa do Flamengo, resolveu curtir a noite carioca. Ela, que também é atriz das pegadinhas do João Kleber, utilizou um look ousado, que valorizou o seu corpo escultural. "Depois de tanto tempo sem curtir a noite, sair pra se divertir é uma sensação maravilhosa!", disse.



Durante o período de medidas de distanciamento social devido à pandemia, Nanda não curtia baladas. Ela usou o tempo para priorizar tanto a saúde física quanto mental.

"Me cuidar nesse tempo foi essencial. Agora que podemos sair e curtir sem medo, posso mostrar todo trabalho que eu e minha equipe fizemos . Principalmente, a minha esteticista, Dr Sarita, que se dedicou com todo carinho em manipular medicamentos pra manter a boa forma e qualidade de vida", destaca.