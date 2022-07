Marcos Braz - Divulgação

Publicado 04/07/2022 21:44

Rio - O Flamengo acertou o primeiro contrato profissional de um dos destaques das categorias de base nesta segunda-feira (4). De acordo com o portal "GE", o meio-campista Lorran, de 16 anos, assinou o vínculo com o Rubro-negro até o meio de 2025, com multa de 50 milhões de euros (R$ 277 milhões).

Lorran, de 16 anos, assina contrato profissional com o Flamengo Foto: Arquivo Pessoal

A jovem promessa faz parte da mesma geração de Endrick, do Palmeiras, colega nas seleções de base. O meia Lorran veste a camisa 10 do Sub-17 desde que tinha 15 anos.

A promessa do Flamengo tem passagens pelas seleções brasileiras Sub 15 e 17, e foi eleito recentemente para o time da Copa Puskas, na Hungria, conquistada pelo Real Madrid.