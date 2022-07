Zico, ídolo do Flamengo - Gabriel Esteves

Publicado 05/07/2022 13:45

Rio - Principal ídolo da história do Flamengo, Zico opinou sobre o atual momento do Rubro-Negro. O Galinho afirmou que visitou recentemente o CT do Ninho do Urubu e tem comparecido a alguns jogos do clube carioca no Maracanã. Na opinião do eterno camisa 10, o Fla vem evoluindo desde a mudança no comando técnico.

"Na ultima visita que fiz lá no CT George Helal e também indo no Maraca ver os jogos, vi uma equipe mais leve, solta, vibrante e que continue assim para que as vitorias e as conquistas retornem. Esse é o momento da reação, na virada da temporada. Vamos galera pois vocês tem um ótimo grupo que pode fazer essa diferença. União e Raça, Amor e Paixão", escreveu Zico no Instagram.

Veja a publicação do Zico:

Desde a chegada de Dorival Júnior, o Flamengo entrou em campo em sete jogos, foram quatro vitórias e três empates. O Rubro-Negro volta aos gramados na próxima quarta-feira contra o Tolima, no Maracanã. Um empate classifica o clube carioca paras as quartas de final da Libertadores.