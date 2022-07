Parque Olímpico do Rio de Janeiro - Yasuyoshi Chiba/AFP

Publicado 05/07/2022 14:50

Rio - Um dos principais assuntos nos bastidores do Flamengo nos últimos tempos, é a possível construção de um estádio próprio do clube. E isto pode estar cada vez mais próximo de acontecer. No último domingo, o presidente Rodolfo Landim, e o CEO Reinaldo Belotti, se reuniram com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para debater os possíveis terrenos na Barra da Tijuca, Zona Oeste, para a construção do estádio. Paes teria sinalizado positivamente sobre o projeto. A informação é da jornalista Isabela Reis, do "Coluna do Fla".

O prefeito teria se comprometido a ajudar o Flamengo em tudo que for possível. O principal foco do clube é o espaço que estava localizado o parque aquático, dentro do Parque Olímpico, sem a inclusão do Parque Aquático Maria Lenk, e da Jeunesse Arena. No entanto, por ser um espaço privado, o uso do terreno teria que ter aprovação de cinco entidades. São elas: Governo Federal, Prefeitura do Rio, Concessionária Rio Mais, Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a empresa GL Events.

Sabendo dessas necessidades, o Flamengo também estuda outros terrenos na região. Um deles é o espaço do extinto parque Terra Encantada. O clube chegou a negociar a construção do espaço com o grupo mobiliário Cyrela, em 2017. No entanto, se assustou com os altos valores solicitados, e a negociação acabou não se concretizando. Agora, com uma realidade financeira diferente, o presidente Rodolfo Landim avalia o espaço como uma segunda opção para a construção do estádio do clube.

Enquanto não resolve as questões a respeito do possível novo estádio, o Flamengo segue mandando os seus jogos no Maracanã. Nesta quarta-feira (06), o Rubro-Negro receberá o Deportes Tolima, da Colômbia, às 21h30 (horário de Brasília). O confronto será válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América.