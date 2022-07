Everton Cebolinha - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 05/07/2022 18:25

Rio - O atacante Everton Cebolinha já tem data para ser apresentado no Flamengo. Nesta terça-feira (05), o clube informou que o jogador participará de sua primeira coletiva na quinta-feira (07), às 16h (horário de Brasília), no CT Ninho do Urubu.

O Rubro-Negro informou ainda que os veículos de imprensa estarão aptos a fazer imagens de 20 minutos do treino comandado pelo técnico Dorival Júnior. Vale lembrar que esta pratica não estava sendo permitida nos últimos tempos.

Aos 26 anos, Everton Cebolinha assinou com o Flamengo por 4 anos e meio, e custou um valor fixo de 13.5 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões, na cotação atual) aos cofres do clube. No entanto, com algumas metas pré-estabelecidas, este valor pode chegar até 17.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 97 milhões).