William arão - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

William arão - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/07/2022 15:08

Rio - Jorge Jesus não desistiu de contar com Willian Arão no Fenerbahçe-TUR. Após o Flamengo recusar a primeira proposta pelo volante, o Mister insistiu e os turcos preparam uma nova investida para contratar o camisa 5. As informações são do site "Coluna do Fla".

De acordo com o portal, a nova oferta do Fenerbahçe por Willian Arão deve ser de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões). Na primeira proposta, os turcos acenaram com 3 milhões de euros (cerca de 16,6 milhões), mas o Flamengo não se satisfez.

Caso os números agradem, o Flamengo não fará esforços para manter Willian Arão. A diretoria entende que o ciclo do volante, que está no clube desde 2016, está perto do fim.