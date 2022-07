Torcida do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/07/2022 16:19

Rio - O Flamengo contará com a força de seu torcedor para os duelos decisivos que enfrentará nos próximos dias. Até a tarde desta terça-feira, 45.694 ingressos para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Tolima-COL, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Já para o confronto contra o Atlético-MG, pelas oitavas da Copa do Brasil, foram comercializadas 56.224 entradas. A partida acontecerá no dia 13, às 21h30, também no Maracanã.

No jogo de ida contra o Tolima, o Flamengo saiu em vantagem ao vencer na Colombia por 1 a 0 e depende apenas de um empate para se classificar. No entanto, na Copa do Brasil a história é diferente. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Galo por 2 a 1 e precisa vencer para sonhar com a vaga.