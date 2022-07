Michael - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/07/2022 18:43

Rio - Atualmente no Al-Hilal, dos Emirados Árabes, Michael não esconde o desejo de retornar ao Brasil. Em entrevista a Alê Oliveira, o jogador reforçou sua vontade de voltar ao país e deixou claro que, quando isso acontecer, a preferência será do Flamengo. O atacante revelou que fez uma promessa a Marcos Braz, vice de futebol rubro-negro, quando foi negociado, em janeiro.

“A verdade é uma só: quero voltar ao Brasil. Tenho uma promessa. Se eu prometer para você, vou cumprir. Se eu não prometer, aí nada tem. Agora, se eu prometo, eu cumpro. (…) Eu tenho promessa com Marcos Braz. Ainda não tem nada definido. Nem para ir (voltar para Arábia) ou para ficar… nem comprei minha passagem ainda (para retornar ao Al-Hilal)", afirmou Michael.

“O dia que eu voltar ao Brasil, ele sempre vai ter a preferência. Pelo carinho, pela atenção, pelo respeito pelo que ele tem por mim. Se tiver dois ou três clubes interessados por exemplo, ele será o primeiro”, completou.

Destaque do Flamengo em 2020, Michael foi negociado pelo Rubro-Negro com o Al-Hilal por US$ 8,45 milhões (R$ 45,5 milhões na época). O atacante tem contrato com os árabes até 2025 e recebe cerca de US$ 2,4 milhões anuais (R$ 12,96 milhões).