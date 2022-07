Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 06/07/2022 11:00

Rio - O atacante Pedro pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o portal italiano "Tuttomercadoweb", o Monza-ITA mostrou interesse na contratação do atleta e pode fazer uma oferta ao Rubro-Negro em breve.

O principal alvo da equipe italiana para o ataque é Mauro Icardi, do Paris Saint-Germain. No entanto, a negociação é complicada e o nome de Pedro surgiu como "plano B".

Cobiçado no mercado, Pedro chegou a ser alvo do Palmeiras. Em maio, o Flamengo recebeu uma proposta de 14 milhões de euros do Verdão, que foi recusada pelo time carioca.

Pedro é um velho conhecido do futebol italiano. Em 2019, deixou o Fluminense e foi para a Europa defender a Fiorentina. No entanto, disputou apenas quatro partidas pela Viola e não marcou gols. Em poucos meses, voltou ao Brasil para defender o Flamengo.