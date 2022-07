Arturo Vidal já usou a camisa do Flamengo nas redes sociais - Reprodução

Publicado 06/07/2022 14:44

Rio - Novo reforço do Flamengo, Arturo Vidal deve ter seu primeiro contato com a torcida rubro-negra nesta quarta-feira. Segundo o site "GE", o chileno deve ir ao Maracanã assistir ao jogo contra o Tolima, pelas oitavas de final da Libertadores.

Vidal irá desembarcar no Rio nesta quarta-feira, por volta das 16h30, em voo particular. O jogador seguirá para o Ninho do Urubu, onde assinará contrato. No entanto, a tendência é que o anúncio oficial ainda demore alguns dias.

O namoro entre Vidal e Flamengo se arrastava há alguns meses, com o chileno dando inúmeras declarações de que gostaria de vestir a camisa rubro-negra. O jogador esteve perto de um acerto com o Boca Juniors, mas o clube carioca conseguiu reverter a situação.