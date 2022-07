Hugo Souza - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/07/2022 19:30

Rio - De titular para terceira opção no gol do Flamengo com a chegada de Dorival Júnior, Hugo Souza, de 23 anos, é observado por clubes estrangeiros há algum tempo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Boavista tem interesse no empréstimo do jovem. No entanto, o Rubro-Negro descartou negociar o goleiro nestes moldes.

O interesse do Flamengo é uma operação em definitivo pelo jogador. Atualmente, Hugo Souza está atrás de Diego Alves e também de Santos na hierarquia do gol do Rubro-Negro. O jogador, de 23 anos, não atua desde a derrota do clube carioca por 1 a 0 para o Bragantino, último jogo do Bragantino.

Na atual temporada, Hugo Souza atuou pelo Flamengo em 26 partidas. Considerado uma grande promessa do clube carioca, ele recebeu muitas críticas dos torcedores rubro-negros por conta de falhas consecutivas durante partidas do Brasileirão.