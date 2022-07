João Gomes - Gilvan de Souza / Flamengo

João GomesGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/07/2022 20:54 | Atualizado 06/07/2022 21:09

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Tolima no Maracanã, às 21h30 desta quarta-feira, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. As principais novidades são o retorno de João Gomes, que volta de suspensão, e a presença de Pedro ao lado de Gabigol no ataque.



Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabi e Pedro.

VEJA A FICHA TÉCNICA

Flamengo x Deportes Tolima



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e Horário: 06/07/2022, às 21h30

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Auxiliares: Milciades Saldivar (PAR) e Roberto Cañete (PAR)

Quarto árbitro: José Mendez (PAR)

VAR: Eber Aquino (PAR)

Onde assistir: ESPN, Star+ e em Tempo Real do LANCE!