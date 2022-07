Pedro marca quatro gols e Flamengo goleia Tolima na Libertadores - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/07/2022 23:19 | Atualizado 06/07/2022 23:20

Rio - Em noite de gala, Pedro garantiu a vaga do Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Com a presença de mais de 60 mil torcedores e sob olhares de Vidal e Everton Cebolinha no Maracanã, na noite desta quarta-feira (6), o Rubro-negro venceu o Tolima por 7 a 1, pelo jogo de volta das oitavas do torneio sul-americano. Com quatro gols do camisa 21, Gabigol, Matheus França, e dois de Quiñónes, contra, e um a favor para o time colombiano, o clube carioca ampliou a soma dos placares nas duas partidas para 8 a 1.



Com a vaga garantida nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo já tem o seu adversário definido para a próxima fase. Trata-se do Corinthians, que eliminou o Boca Juniors, nos pênaltis, na última terça-feira (5), em La Bombonera, na Argentina.



O Flamengo dominou a partida contra o Tolima e sufocou a defesa da equipe colombiana nos minutos iniciais. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Pedro e Arrascaeta trocaram passes pela direita, e o meia-atacante uruguaio deixou o centroavante livre dentro da área. Em seguida, o atacante finalizou cruzado para o canto direito do goleiro adversário que não teve chance para alcançar a bola.



Com bastante intensidade, o Flamengo continuou pressionando o Tolima dentro da sua própria área. Aos 20 minutos, Arrascaeta participou também do segundo gol do Rubro-negro. Na ocasião, o meia uruguaio tocou para Pedro na grande área, e de calcanhar, o atacante passou para Gabigol, que finalizou e viu Cuesta fazer a defesa parcial. No entanto, a bola desviou em Quiñónes e entrou dentro do gol.



No retorno para o segundo tempo, o Flamengo não mudou de postura e percebeu que poderia ampliar o placar. Dito e feito, no primeiro minuto da etapa final, Pedro voltou para marcar o segundo gol na partida e o terceiro do Rubro-negro no placar. Na ocasião, Arrascaeta cobrou escanteio, David Luiz desviou de cabeça e o atacante dominou de peito, ajeitou a bola e estufou a rede do Maracanã.



Aos 10 minutos, o Flamengo fez o quarto. Mais uma vez com a presença de Arrascaeta, maestro da partida, que abriu a jogada pelo meio, tocou para Gabigol, e o atacante chutou colocado de fora da área no canto direito do goleiro Cuesta. No entanto, não foi apenas o uruguaio que marcou a partida. No caso do Tolima, Quiñónes marcou também um gol a favor para o time colombiano. Aos 17 minutos, o adversário cobrou escanteio curto, João Gomes desviou, e a bola caiu no pé do atacante que chutou colocado para o fundo da rede.



Na metade do segundo tempo, Pedro voltou a marcar mais um gol para o Flamengo. Aos 21 minutos, o atacante recebeu a bola no meio, abriu a jogada para Rodinei na direita, e foi para a área para receber. Em seguida, o lateral cruzou na medida para o camisa 21 cabecear por cima de Cuesta para fazer o quarto gol do jogador e o quinto do Rubro-negro.



Pouco tempo depois, aos 27 minutos, Matheus França apareceu para marcar destaque. Na ocasião, a jovem promessa rubro-negra tabelou a bola com Pedro, recebeu na frente cara a cara com Cuesta, e tocou rasteiro para tirar o goleiro da jogada e fazer o sexto gol do clube carioca.

Aos 33 minutos, Pedro não ficou satisfeito e fez o quarto gol na partida. Após Gabigol criar boa jogada pelo meio, o atacante chutou colocado e Cuesta fez uma ótima defesa. No entanto, o arqueiro deu rebote para o camisa 21 que dominou e finalizou no canto esquerdo do goleiro.



