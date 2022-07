Vidal - Reprodução / Twitter/ Isabelle Costa

Publicado 07/07/2022 13:46

Rio - Após fechar por um ano e meio com o Flamengo, Vidal deve ser anunciado em breve pelo clube carioca. Ex-clube do chileno, o Bayern, publicou nas redes sociais uma mensagem de boa sorte ao jogador, de 35 anos, em seu mais novo desafio. Ele atuou pelo clube alemão de 2015 a 2020.

Vidal chegou ao Rio na última quarta-feira e assistiu a vitória do Flamengo por 7 a 1 sobre o Tolima. O novo contrato do chileno irá até o fim do ano que vem. Ele é o segundo reforço do clube carioca para o segundo semestre de 2022.

Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol chileno, Arturo Vidal já havia demonstrado algum tempo o seu interesse de jogar pelo Flamengo nos últimos meses. Bicampeão da Copa América pelo Chile, o meia fez carreira em clubes importantes do futebol europeu. Além da Inter, ele atuou pela Juventus, pelo Bayern e também pelo Barcelona.