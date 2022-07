Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Em uma temporada sem muito brilho até aqui, o torcedor do Flamengo viveu uma noite de reconciliação com a equipe na última quarta-feira. Sem tomar conhecimento do Tolima, o Rubro-Negro aplicou uma goleada por 7 a 1 e confirmou a classificação para as quartas de final da Libertadores. Ao fim da partida, Dorival Júnior avaliou a atuação da sua equipe e destacou a dupla formada por Gabigol e Pedro, responsável por cinco gols na partida.

"São jogadores de altíssimo nível, e jogadores desse nível se entendem. O que precisamos é a consciência de que não poderão apenas participar das ações de ataque, mas em muitos momentos das ações de defesa", afirmou o treinador do Flamengo.

Na próxima fase, o Flamengo terá o Corinthians pela frente. O Timão será inclusive o próximo adversário do Brasileiro. Posteriormente, o Rubro-Negro entrará em campo pela Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Dorival admitiu que serão partidas complicadas, mas preferiu focar no próximo desafio na Série A.

"No futebol, o céu e o inferno têm só um palmo de distância. Não podemos pensar além do nosso próximo compromisso e esse será pelo Brasileiro. Não temos o direito de pensar em uma situação ali na frente. O torcedor, sim. Nós, profissionais, não. O nosso próximo compromisso será dificílimo (contra o Corinthians, pelo Brasileirão). Desde que aqui cheguei, temos feito mais jogos fora do que dentro do Maracanã. Será uma partida fundamental para continuarmos lutando por uma aproximação no grupo da frente", disse.