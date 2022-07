Gabigol - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

GabigolFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/07/2022 20:43 | Atualizado 07/07/2022 20:49

Rio - O ex-jogador Romário abriu o jogo sobre a sua personalidade na época de atleta, na última terça-feira, em entrevista ao canal "Barbacast", no YouTube. Tetracampeão com a seleção brasileira, em 1994, o Baixinho admitiu ser marrento após afirmar que passou do limite algumas vezes, e aproveitou para sair em defesa de Gabigol, do Flamengo.

"Na minha época, eu muitas vezes não dava entrevista se não estivesse com vontade. Aí o povo dizia: 'só porque perdeu não quer falar'. Com a cabeça quente, melhor você nem falar para não sair besteira. Eu sempre fui um cara de personalidade. Passei do limite algumas vezes. A idade me fez reconhecer isso. Eu era um pouco abusado, marrento, mas sempre respeitei as pessoas", disse Romário em entrevista ao 'Barbacast'.

"Gabriel tem a personalidade dele, e não vejo essa marra e arrogância toda nele. Vejo personalidade. É um cara diferente do que vemos por aí. Conheço ele e vejo um cara do bem, que ajuda muito o Flamengo e é o maior fazedor de gol hoje ao lado do Hulk", completou.