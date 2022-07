Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Rio - Após a apresentação do atacante Everton Cebolinha, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, concedeu nesta quinta-feira uma entrevista coletiva no Ninho do Urubu, onde falou sobre possíveis novas contratações do Flamengo. Além disso, ele confirmou uma proposta da Turquia por Willian Arão e explicou a situação de Arturo Vidal, novo reforço rubro-negro.

Marcos Braz iniciou a coletiva falando sobre o atacante Luis Henrique, do Olympique de Marselha. O jogador esteve bem próximo de ser contratado pelo Flamengo, mas as negociações acabaram melando de última hora, pois o clube francês gostaria de vender o brasileiro, e não emprestá-lo, como o Rubro-Negro gostaria.

"O Flamengo no começo da semana fez uma proposta de empréstimo. Entramos em contato com o clube. A resposta e o sentimento do clube era de que eles queriam vender o jogador. A gente tinha uma boa conversa com os empresários. Agradeço a maneira que foi tratado, mas por posicionamento do clube, o Flamengo saiu da operação", disse.

O vice-presidente de futebol confirmou, ainda, que o Flamengo está interessado na contratação dos volantes Walace, da Udinese, da Itália, e Wendel, do Zenit, da Rússia.

"O Flamengo tem dois jogadores que interessam (Walace e Wendel) e são esses que estamos analisando. Temos bastante tempo até a abertura da janela. Não vejo problemas fazer consultas ou propostas em relação a boas oportunidades de mercado. O Flamengo realmente tem interesse nos atletas", disse.

Marcos foi questionado, em seguida, sobre a situação do volante Willian Arão. O VP confirmou que realmente recebeu uma proposta do Fenerbahçe, e disse estar analisando a situação internamente, sempre mantendo contato com o jogador e seu estafe.

"De fato existe uma proposta do clube turco. Estamos analisando internamente. Estamos conversando com o empresário e com o atleta. Vamos avaliar a situação", comentou Braz.

Arturo Vidal também foi assunto na coletiva do vice-presidente de futebol, que revelou que o volante precisa resolver assuntos internos na Itália, mas que está tudo bem encaminhado para finalizar a contratação. Braz disse ainda que a expectativa é de que o jogador esteja a disposição do técnico Dorival Júnior para o duelo com o Juventude, no dia 20.

"Ele estava muito feliz e encantado com a torcida do Flamengo. Ele precisa ir na Itália e resolver alguns assuntos. E isso impede o anúncio. Não teremos nenhum tipo de problema com ele. Ele quer jogar aqui, o Flamengo quer contratar ele. Eu tenho certeza que quando ele voltar ao Brasil vai voltar com a vida resolvida",disse, antes de completar:

"A gente tem a perspectiva de que todos os jogadores tenham condições de jogo ou poderão estrear contra o Juventude", disse.

Para finalizar, Marcos Braz falou sobre uma possível contratação do atacante chileno Alexis Sánchez, que teve seu nome ventilado no clube nos últimos dias. Sem dar muitas informações, o VP não confirmou, nem desmentiu a informação de que houve um contato inicial pelo atleta.

"Tem parte financeira. Tem várias situações que tem que ser analisadas nisso. O que posso falar pra torcida é que o Flamengo vai trabalhar e fazer uma grande janela. Expetativa é dia 19 já estarmos com todos os contratados treinando e disponíveis. Não vou falar que tem possibilidade. Amanhã acontece alguma oportunidade que nos leve a contratar. Se eu quisesse jogador e confirmasse isso, atrapalharia na negociação", finalizou Marcos Braz.