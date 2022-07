Rodinei - Gilvan de Souza / Flamengo

RodineiGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/07/2022 15:12

Rio - Novo reforço do Flamengo, Arturo Vidal teve uma ótima impressão da nova equipe na goleada sobre o Tolima por 7 a 1 no Maracanã. E apesar de Pedro ter marcado quatro vezes, outro jogador do clube carioca teria encantado o chileno. De acordo com o jornalista Pedro Henrique Torre, o ex-jogador da Inter de Milão teria se empolgado com Rodinei.

Vidal teria se referido ao lateral-direito como "avión" e pedia para o jogador ser acionado sempre pelos futuros companheiros de equipe. Rodinei teve boa atuação e deu a assistência para o quinto gol da partida, marcado por Pedro.

Novo reforço do Flamengo, Vidal ainda irá demorar um tempo para fazer sua estreia. Ele só poderá jogar o primeiro jogo pelo clube carioca a partir do dia 18 de julho, quando se abre a janela de transferências, porém, por conta de questões burocráticas e físicas, o chileno deverá atrasar ainda mais a sua estreia.