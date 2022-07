Everton Cebolinha foi apresentado no Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 07/07/2022 16:07

Rio - Apresentado nesta quinta-feira como reforço do Flamengo, Everton Cebolinha ressaltou o peso de defender o clube carioca. Revelado pelo Grêmio e contratado junto ao Benfica, o atacante afirmou que está realizado um sonho pessoal, ao vestir a camisa do Rubro-Negro. O jogador ainda projetou construir uma história de títulos no clube carioca.

"Muito feliz de estar realizando esse sonho de vestir a camisa do Flamengo. Todo grande jogador sonha em vestir a camisa do Flamengo. É uma camisa muito pesada mundialmente. Eu sempre tive esse sonho, e hoje estou podendo realizar. Espero ser feliz e realizar um ciclo muito vitorioso", afirmou.

No Flamengo, Cebolinha irá vestir a camisa 19, o mesmo número utilizado por ele na Copa América conquistada pelo Brasil, no Maracanã. Ex-jogador do Grêmio, o atacante esteve presente na semifinal da Libertadores de 2019, quando o Rubro-Negro massacrou o Tricolor por 5 a 0 e arrancou para o título. O atacante falou da sensação de ter a "Nação" ao seu lado.

"Eu tive o privilégio de estar acompanhando de perto, de saber o que é a "Nação". A força que reflete dentro de campo. Espero ser mto feliz com essa camisa, iniciar um ciclo vitorioso. Sei a dificuldade que é jogar contra, e agora vou experimentar a favor. Espero ser muito feliz e conquistar coisas grandes com essa camisa", comentou.



Cebolinha foi o primeiro reforço do Flamengo para o segundo semestre. O Rubro-Negro também fechou com Vidal, mas ainda não oficializou o acerto, e ainda busca mais contratação. O atacante falou sobre suas primeiras impressões do elenco rubro-negro.

"Tem sido uma recepção maravilhosa pelos meus companheiros. Facilitou um pouco porque a maioria eu já conhecia, então essa adaptação acaba sendo facilitada. Ontem pude estar no Maracanã e ver de perto o que é ser da nação. Espero ser muito feliz aqui, estou chegando para ajudar da melhor forma possível", disse.

Cebolinha só poderá fazer sua estreia depois do dia 18, quando se abre a janela de transferência. O atacante deverá entrar em campo no duelo contra o Juventude. O reforço explicou o motivo de ter escolhido o número 19.

"Numeração que eu gosto. Fui campeão no próprio Maracanã, tenho, inclusive, esse número tatuado, então pedi pra jogar com o 19", afirmou o jogador, que marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Peru que deu ao Brasil o título da Copa América no Maracanã.

Apresentado um dia após a goleada sobre o Tolima que garantiu o Flamengo nas quartas de finais da Libertadores, Everton Cebolinha também aproveitou para comentar sobre o Corinthians, próximo adversário do clube carioca na competição

"O Corinthians é um adversário muito difícil, creio que tenho um tempinho ainda pra pensar nele com mais cautela", disse o atacante.

Para finalizar, o jogador também falou sobre qual lado do campo prefere atuar. Sincero, Cebolinha disse que prefere jogar pelo lado esquerdo, mas que a decisão sobre sua posição ficará a critério do técnico Dorival Júnior.

"Sempre tive acostumado a jogar mais pelo lado esquerdo. Principalmente agora, na minha passagem no Benfica, tenho feito outras posições também. Mas creio que o professor Dorival vai decidir o que vai ser melhor pra mim e pro elenco", finalizou.