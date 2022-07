Torcida do Flamengo no confronto com o América-MG - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 07/07/2022 17:41

Rio - Flamengo e Corinthians possuem as duas maiores torcidas do Brasil e protagonizam uma das maiores rivalidades do país. Durante o programa "Jogo Aberto" desta quinta-feira, Ronaldo Giovanelli deu uma declaração que apimentou ainda mais esse antagonismo.



Ao analisar o confronto dos clubes neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o ídolo do Corinthians chamou a torcida do Flamengo de "terceirizada".



"É o confronto de duas torcidas se encontrando numa arena pulsante. Todo lugar tem corintiano. O cara que torce para o Flamengo, torce para outro time. É terceirizado. O cara lá torce para o Sport e torce para o Flamengo, torce para o Náutico e torce para o Flamengo. O corintiano é corintiano", disparou Ronaldo.

A declaração do comentarista rendeu debate no programa da Band. Ronaldo Giovanelli atuou como goleiro do Corinthians por dez anos e é considerado um dos grandes ídolos da história do clube.



Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. No próximo mês, os dois clubes disputam as quartas de final da Libertadores. A rivalidade entre os clubes promete ganhar novos capítulos neste ano.