Rio - O Flamengo não tem interesse em negociar Gabigol neste momento. Em coletiva nesta quinta-feira, o vice de futebol Marcos Braz confirmou que o clube recebeu uma oferta de R$ 160 milhões pelo atacante, mas que não quis abrir negociações.

"O Gabriel foi comprado por 16 milhões de euros, e o Flamengo não quis nem sentar na mesa para conversar por 30 milhões de euros. O Pedro, a gente comprou por 12 (milhões de euros), e um time do Brasil daria 20 milhões e mais dois jogadores", disse Braz.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. O camisa 9 é o artilheiro do time na temporada, com 20 gols em 37 jogos.