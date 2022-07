Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Após o Atlético-MG apresentar "notícia de infração", Flamengo e Gabigol foram intimados pelo STJD a se explicaram sobre a frase dita pelo atacante após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Mineirão, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o camisa 9 afirmou que no jogo de volta, no Maracanã, o Galo iria "conhecer o que é pressão e o que é inferno".

Segundo o procurador-geral do Tribunal, Ronaldo Piacente, o Flamengo se manifestou dizendo que o atacante fazia referência ao "jogo em campo".

"Eu intimei o Gabigol e Flamengo. O clube se manifestou dizendo em resumo que as palavras ditas pelo Gabigol - “pressão” e “inferno” - diz respeito ao jogo em campo e não direcionado a torcida para incitar violência", disse Piacente ao site "GE".

"Agora a Notícia de Infração será distribuída para um dos procuradores, dependerá do entendimento dele se oferecerá denúncia ou não", completou.

Além do STJD, o Atlético também fez um alerta aos órgãos de segurança e à CBF, temendo o clima que irá encontrar em sua viagem para o jogo decisivo da Copa do Brasil.