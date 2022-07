Eduardo Paes - Cleber Mendes/Agência O Dia

Eduardo PaesCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/07/2022 11:24

Rio - O desejo do Flamengo em construir um estádio próprio pode avançar. Em evento para formalizar a doação de estruturas utilizadas nos Jogos Olímpicos Rio-2016 para a Portuguesa da Ilha, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou o encontro com o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, e afirmou que se o Rubro-Negro comprar o espaço do Parque Olímpico, ele irá dar aval para a construção do estádio.

"O presidente Landim me procurou, tivemos uma conversa na casa oficial do prefeito e o que eu disse é que não tem o menor problema que faça no Parque Olímpico, mas é um espaço privado. Nós vendemos aquela área para que não gastássemos dinheiro. Se eles comprarem, eu terei o maior prazer", afirmou.

Eduardo Paes afirmou que sugeriu que o Flamengo optasse por construir um estádio em Deodoro, Zona Norte do Rio, ao invés da Barra da Tijuca, localizada na Zona Oeste. O conselho do prefeito tem a ver com o custo.

"Sugeri a ele e acho que fica mais barato a área de Deodoro, ali no exército. Sabemos da boa relação do presidente Landim com o presidente Bolsonaro, e ali tem a transolímpica, tem BRT, tem trem... Me parece uma coisa menos complexa, mas foi uma sugestão", disse.