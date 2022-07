Marcos Braz - Divulgação

Publicado 08/07/2022 14:20

Rio - Já tendo contratado Everton Cebolinha e Arturo Vidal, o Flamengo agora encaminhou a chegada do volante Walace, da Udinese, para ser o terceiro grande reforço da janela de transferências do segundo semestre, que abre no dia 18 de julho. De acordo com o 'UOL Esporte', as tratativas ganharam novos capítulos e o clube da Gávea adota postura otimista quanto a um desfecho positivo.

A negociação envolve a compra dos direitos econômicos do atleta de 27 anos e com passagem pela Seleção Brasileira. O Flamengo vê boas condições para aquisição em definitivo do meio-campista ex-Grêmio e os contatos são constantes. A proposta está dentro daquilo pedido pelo clube italiano.

O Rubro-negro ainda mantém conversas com Wendel, cria do Fluminense e atualmente no Zenit, da Rússia, mas vê um tanto quanto distante a possibilidade de assinatura com o também volante devido a dificuldade imposta pelo clube detentor dos direitos econômicos do atleta.