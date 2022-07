Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/07/2022 14:45

Rio - O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, revelou a explicação do Flamengo sobre a declaração de Gabigol há duas semanas. O Rubro-Negro afirmou que a frase dita pelo centroavante sobre o 'inferno' contra o Atlético-MG se referia à esfera do campo. O apresentador André Rizek, se mostrou indignado com o assunto.



- Inacreditável isso aqui. Alguém realmente acha que o Gabigol estava falando de violência? Pelo amor... O que se espera de quem joga em casa é, basicamente, tornar a vida do adversário um "inferno". Isso aqui chama-se desperdício de tempo, a coisa mais preciosa que existe - escreveu Rizek nas redes.

Após a goleada de 7 a 1 sobre o Deportes Tolima, a torcida Rubro-Negra cantou 'Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno', regida pelo atacante. A partida de volta entre as duas equipes, pelas oitavas de final da Copa do Brasil ocorre na próxima semana. No primeiro duelo, deu Atlético-MG por 2 a 1.