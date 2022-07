Adriano Imperador, ex-atacante do Flamengo - AFP/ANTONIO SCORZA

Publicado 08/07/2022 15:31

Rio - Ídolo do Flamengo, o ex-atacante Adriano Imperador terá sua vida contada em um documentário. Nesta sexta-feira (08), a Paramount+ divulgou, em suas redes sociais, o primeiro trailer da minissérie "Adriano, Imperador", que contará todos os passos do ex-jogador, tanto dentro, quanto fora dos gramados. O documentário está previsto para ser lançado no dia 21 de julho.

SEGURA ESSE GOLAÇO : O documentário Adriano Imperador chega no #ParamountPlus no dia 21 de julho. Prontos para entrar em campo e curtir as jogadas desse ícone? pic.twitter.com/kJzcaBptS9 — Paramount+ Brasil (@paramountplusbr) July 5, 2022 A minissérie tem direção de Susanna Lira, e será dividido em três episódios, todos contendo Adriano como uma espécie de narrador, que contará, de forma simples, como uma conversa, sobre todos os fatos documentados.

Aos 40 anos, Adriano Imperador acumula diversas conquistas por vários clubes do Brasil e do Mundo. Pelo Flamengo, o ex-atacante participou da conquista dos Campeonatos Cariocas de 2000 e 2001, da Copa dos Campeões de 2001 e do Campeonato Brasileiro de 2009, onde foi o artilheiro do campeonato, com 19 gols, empatado com Diego Tardelli, que, na época, defendia o Atlético-MG.



A última grande aparição do ex-jogador foi em dezembro de 2021, quando participou do tradicional Jogo das Estrelas, organizado por Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Na ocasião, o Imperador esteve no time "Amigos do Zico", no duelo disputado no Estádio Luso-Brasileiro, casa da Portuguesa-RJ.